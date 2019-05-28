İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav Meslek Yüksek Okulu'na öğrenci alımı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) Elektronik ve Mekatronik bölümlerinin ikinci öğretimlerine öğrenci alımının Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylandığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) Elektronik ve Mekatronik bölümlerinin ikinci öğretimlerine öğrenci alımının Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylandığı bildirildi.


DPÜ Simav Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün, "YÖK tarafından onaylanan Elektronik ve Mekatronik bölümleri programları ile 2 yılda 120 yeni öğrenci misafirlerimiz olacak. Bu konuda bize destek olan Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.Dr. Remzi Gören'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.