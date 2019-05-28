Simav Meslek Yüksek Okulu'na öğrenci alımı

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) Elektronik ve Mekatronik bölümlerinin ikinci öğretimlerine öğrenci alımının Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylandığı bildirildi.

DPÜ Simav Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün, "YÖK tarafından onaylanan Elektronik ve Mekatronik bölümleri programları ile 2 yılda 120 yeni öğrenci misafirlerimiz olacak. Bu konuda bize destek olan Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.Dr. Remzi Gören'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.