Simav MYO'da Motivasyon Şenliği

İbrahim Naci Eren Yerleşkesinde Motivasyon Şenliği düzenlendi.

Üniversitenin Simav Dr. İbrahim Naci Eren Yerleşkesinde öğrenim gören öğrencilerinin motivasyonlarını yükseltmek ve final sınavları öncesi streslerini atmaları için gerçekleşen etkinlikler çerçevesinde, Dr. İbrahim Naci Eren Yerleşkesine Kütahya Valiliği Motivasyon ve Eğitim Tırı konuk oldu.

İlk gün Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yareni grubunun gösterileriyle başlayan etkinlikler, Motivasyon ve Eğitim Tırında, Simav Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Kudret Armağan tarafından verilen iletişim, motivasyon ve teknolojik uygulama atölye etkinlikleri ile sürdürüldü.

İkinci gün ise Simav Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı programı öğrencilerinin misafiri olan, Simav Özel Eğitim Meslek Okulunun tüm öğrencilerine ve Simav Şeref Koleji 7. ve 8. sınıf öğrencilerine iletişim ile teknolojik uygulama eğitimleri verilerek motivasyon oyunları oynatıldı. İç Mekan Tasarımı programı öğrencilerinin ağırladığı özel eğitim öğrencileri ile engelsiz yaşam, engelsiz oyunlar, engelsiz buluşma diye tanımlanan, engellerin ortadan kaldırıldığı bir gün yaşandı.