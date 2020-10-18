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Simav Özel Şeref Koleji Spor, deplasmanda galip

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Voleybol 2.

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Voleybol 2. Lig takımı Simav Özel Şeref Koleji Spor, ilk maçında Turgutlu deplasmanından galibiyetle döndü.


Simav Özel Şeref Koleji Spor Antrenörü Çetin Aysu, “Bu yıl ilk defa 2'inci lige yükselme başarısı gösteren erkek voleybol takımımız, maç oynamadan geçirdiğimiz ilk haftanın ardından bu hafta Turgutlu Belediye Spor ile deplasmanda karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın galibi olmanın haklı gururu ve sevincini yaşıyoruz 3 - 1'lik galibiyetimizi, bu yolda bizi yalnız bırakmayan değerli büyüğümüz Şeref Kazcıoğlu'na hediye ediyoruz. Önümüzdeki hafta Kütahya Belediye Spor'u misafir edeceğiz” dedi.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, deplasmandan 3 puanla dönen profesyonel 2'inci voleybol ligi Simav temsilcisinin sporcularını ve antrenörünü tebrik ederek, sürdürülebilir başarılar diledi.

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