Simav 'Prestij Caddesi'ne kavuştu

Kütahya'nın Simav ilçe Belediyesi, altyapı ve üst yapı düzenlemelerini tamamladığı Prestij Caddesi'ni trafiğe açtı. Termal öneme sahip Simav ilçesinde kışla caddesi üzerinde başlatılan Prestij Cadde çalışmalarının, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tamamlanmasıyla kentin görümünde olumlu bir değişiklik görüldü.

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Hükümet Konağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan Kışla Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret edip görüşlerini alarak, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Biçer, “Prestij caddemizde kaldırımları genişleterek, dinlenme alanları ve ışıklı direkler kurduk. Akşam saatlerinden sabah aydınlığına kadar, prestij caddemizi ışıklı bir görünüme kavuşturduk. İlçemize yaptığımız her hizmetin, gelecek nesiller için kalıcı olmasına özen gösteriyoruz. Simav'a prestij katacak olan bu caddemizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.