İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav 'Prestij Caddesi'ne kavuştu

Kütahya’nın Simav ilçe Belediyesi, altyapı ve üst yapı düzenlemelerini tamamladığı Prestij Caddesi’ni trafiğe açtı.

Kütahya'nın Simav ilçe Belediyesi, altyapı ve üst yapı düzenlemelerini tamamladığı Prestij Caddesi'ni trafiğe açtı. Termal öneme sahip Simav ilçesinde kışla caddesi üzerinde başlatılan Prestij Cadde çalışmalarının, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tamamlanmasıyla kentin görümünde olumlu bir değişiklik görüldü.


Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Hükümet Konağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan Kışla Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret edip görüşlerini alarak, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Biçer, “Prestij caddemizde kaldırımları genişleterek, dinlenme alanları ve ışıklı direkler kurduk. Akşam saatlerinden sabah aydınlığına kadar, prestij caddemizi ışıklı bir görünüme kavuşturduk. İlçemize yaptığımız her hizmetin, gelecek nesiller için kalıcı olmasına özen gösteriyoruz. Simav'a prestij katacak olan bu caddemizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.