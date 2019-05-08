Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ilk mezunlarını verdi

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 32 öğrenci ile bu yıl ilk mezunlarını verdi. Belediye yeni düğün salonunda yapılan mezuniyet törenine; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Kaymakam Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, Protokol Üyeleri, Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Görevlisi Halil İsa Kuru, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal, öğretim görevlileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Türkiye'de 3 sağlık temalı üniversite bulunduğunu, bunlardan birinin de Kütahya'da olduğunu belirtti. Kavuncu “Yeni kurulan üniversitemizin önemli yerlere ulaşabilmesi için hedeflerimiz doğrultusunda adımlar atıyoruz. Türkiye'nin en güzel ilçelerinden birisi olan Simav'daki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okuluna yeni bölümler açarak, bu okulu şehir üniversitesi haline getirmeyi planlıyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz, Kütahya ve Simav'ın kültür elçileridir. Bizler mezun öğrencilerimizle her zaman iletişim içinde olacağız ” dedi.

Yöresel oyunlar ve gösterilerin ardından, 32 mezun öğrencinin birincisi olan Tıbbi Laboratuvar Bölümü öğrencisi Merve Aytan tarafından mezuniyet kütüğüne isim çakma töreni yapıldı. Mezun olan öğrencilerin kep atması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle mezuniyet töreni sona erdi.