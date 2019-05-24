‘Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na yeni bölüm

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na (SHMYO) açılan ‘Yaşlı Bakım”' programına 2019-2020 eğitim öğretim yılında 50 öğrenci alınacağı bildirildi.

Simav AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, Simav'daki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na bir bölüm daha kazandırmanın sevinci ve heyecan içinde olduklarını ifade etti. Kulat “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi senatosunun teklifi ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) onayıyla, Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na (SHMYO) açılan ‘Yaşlı Bakım”' programına 2019-2020 eğitim öğretim yılında 50 kontenjanla öğrenci alınmaya başlanacaktır. Yeni açılacak ‘Yaşlı Bakım' bölümünün ilçemize kazandırılmasında büyük emeği olan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'a, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler'e, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer'e teşekkür ediyoruz” dedi.