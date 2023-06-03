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Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda mezuniyet coşkusu

Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.


Mezuniyet törenine KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Fatih Kalay, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler, aileler ve davetliler yer aldı.


Mezun olan öğrencileri tebrik eden Kaymakam Karaloğlu, derece yapan öğrenciye hediyesini verdi.


Protokol konuşmalarının ardından mezuniyet kütüğüne isimliklerin çakılması, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, meslek andının okunması ile devam eden mezuniyet programı, kep atma ile sona erdi.

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