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Simav Sağlık Meslek Yüksekokulu'na 3 yeni bölüm

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Simav Sağlık Meslek Yüksekokulu’na (SMYO) 3 yeni bölüm açılması için yapılan teklifin YÖK tarafından onaylandığı bildirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Simav Sağlık Meslek Yüksekokulu'na (SMYO) 3 yeni bölüm açılması için yapılan teklifin YÖK tarafından onaylandığı bildirildi.


Simav AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Simav Sağlık Meslek Yüksekokulu'na açılması onaylanan, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı, Tıbbi Görüntüleme ve Teknikleri Programı ve Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı ile okulun bölüm program sayısının 6 olacağını belirtti.


Kulat, “Simav Sağlık Meslek Yüksekokulu'na 3 yeni bölüm kazandırılmasında emeği herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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