Simav semalarında Cumhuriyet coşkusu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıldönümü resmi tören ve hazırlanan etkinliklerle kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Mehteran gösterisinin başlamasıyla birlikte, Simav semalarında Yamaç Paraşütü Pilotu Celal Akbulut'un Türk bayraklı uçuş görüntüleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine damgasını vurdu.

Simav halk oyunları ve mehteran konseriyle devam eden Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Mehter Başı Erdoğan Kılıç'ın mehteran duasıyla sona erdi.