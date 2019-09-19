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Simav SHMYO'da açılış dersi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekoulu’nda, (SHMYO) Rektör Prof.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekoulu'nda, (SHMYO) Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu'nun katılımıyla açılış dersi programı gerçekleştirildi.


Rektör Kavuncu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) bünyesindeki Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na (SHMYO) bu yıl yeni katılan öğrencileri tebrik ederek, verimli bir akademik yıl geçirmelerini diledi.


Kavuncu, “Üniversitemiz bünyesindeki tüm öğrencilerimizle olduğu gibi, sizlerle de sürekli iletişim halinde olacağız. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu çok önemli bir bölümde eğitim alacaksınız. Bu süreç içinde başarılı olmak için, düzenli bir çalışma gayreti içinde olmalısınız. Hepinize üstün başarılar dilerim” dedi.

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