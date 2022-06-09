Simav Teknoloji Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan mezuniyet törenine, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, rektör yardımcısı ve Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Gavas, Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Simav belediye Başkanı Adil Biçer, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, CHP İlçe Başkanı Bünyamin Kısa, MHP İlçe Başkanı Bayram Yılmaz, Demirciköy Belediye Başkanı Cahit Onar, Güney belediye Başkanı Ahmet Çavdar, İl Genel ve bazı Belediye Meclis Üyeleri, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Göncü, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Şahin, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, makine mühendisliği için atölye yaptıran ev kadını Nurhan Kazcıoğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının ilçe temsilcileri, fakülte ve yüksekokulda görev yapan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, idari ve yardımcı personellerle mezun olan öğrencilerin ailelerinin katıldı.

Simav Teknoloji Fakültesi ve Simav Meslek Yüksekokulunun ortaklaşa programladığı törenin ilk konuşmacısı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Alaattin Kaçal oldu. Kaçal, yöneticisi olduğu okulunun kuruluşundan itibaren üretim ve hizmet ortamında etkin ve verimli olarak ekonomiye katkı sağlayabilen, vatanına ve milletine karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmeyi vizyon olarak belirlediğini ve bu yıl da yaklaşık 430 mezun adayı ile her zaman hedeflerine ilerleyen başarılı bir Meslek Yüksekokulu olmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Mezuniyet heyecanına ortak olan Vali Ali Çelik, öğrencilere başarılar dileyerek ailelerine teşekkür etti. Yeni bir başlangıç için ilk adımın atıldığını ifade eden Vali Çelik, “Yarınlara imza atmak için hazırsınız. Gelecek sizlerle daha umut dolu olacak” dedi.

Daha sonra bölümlerinde dereceye giren öğrenciler protokol üyeleri tarafından belgelerini aldı. Öğrenciler program sonunda hep birlikte kep atma heyecanı yaşadı.