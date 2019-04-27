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Simav Teknoloji Fakültesi'nde “Torna ile Şekillenen Hayatlar” konulu konferans

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesinde “Torna ile Şekillenen Hayatlar” başlıklı konferans gerçekleştirildi.


Fakültenin Konferans Salonu'nda Tezmaksan tarafından düzenlenen etkinliğe Kaymakam Türker Çağatay Halim, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Gavas, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.


Fakülte Dekanı Prof. Dr. Muammer Gavas'ın açılış konuşması ile başlayan etkinlikte Tezmaksan Müşteri İlişkileri Koordinatörü ve yazar Yalçın Paslı ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu torna ve tornacılık hakkındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.


Etkinliğin sonunda Kazcıoğlu ve Paslı'ya katılımlarından dolayı teşekkür edilerek, üniversitenin altın anahtarı hediye edildi.

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