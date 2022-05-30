Simav TF'de Kütahya Tasarım Teknokent tanıtımı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesinde (STF) Kütahya Tasarım Teknokent'in tanıtımı gerçekleştirildi.

STF Beyaz Salon'da gerçekleşen tanıtıma Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez, Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Öncel, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Özyaşar, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu'nun katılımıyla akademik personel ve öğrencilere Kütahya Tasarım Teknokent'in tanıtımı gerçekleştirildi.

Rektör Kazım Uysal ile aynı zamanda dekan olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas'ın açılış konuşmalarının ardından Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz akademik personel ve öğrencilere Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi hakkında bilgiler verdi.

Öte yandan tanıtım toplantısı öncesinde fakültede Kazcıoğlu Otomotiv tarafından desteklenen projeler incelendi. Bu çerçevede öğrenciler ve akademik personel tasarından tasarlanan Üniversite-Sanayi iş birliğinin örneklerinden olan Şeref Kazcıoğlu Güneş Paneli Veri Ölçüm İstasyonu öğrencileri tarafından tanıtıldı. Ardından üniversite heyeti ve davetliler Nurhan Kazcoğlu Uygulama Atölyesi'ni inceledi.

DPÜ STF'den sunumla ilgili yapılan açıklamada, "Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'e güzel sunumları için teşekkür eder, ziyaretleri ile bizleri onurlandıran değerli hocalarımız ve iş adamlarımıza şükranlarımızı sunarız" denildi.