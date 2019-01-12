Simav ‘Ülkü Ocakları' binası yenilendi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, çarşı içi mevkiindeki Belediye bloklarında faaliyet gösteren Ülkü Ocakları, yaklaşık bir aylık tadilat sürecinden sonra dualarla yeniden hizmete açıldı.

Simav Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Köse, MHP İlçe Başkanı Nedim Demir, Ülkü Ocakları eski Başkanı Eray Efe ile Ülkücü camianın önde gelen isimlerinin hazır bulunduğu açılışta, çok sayıda davetli de yerini aldı.

Açılışta bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Simav İlçe Başkanı Mustafa Köse, yenilenen ocak binası, ülkemizin yönetimine talip olacak Ülkücü gençliğin daha iyi hizmet alabileceği bir yapıya kavuştu. Bu dönemde bizlerden maddi ve manevi desteğini esirgemeyen bütün ülküdaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Dualarla açtığımız yenilenen ocak binamıza teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimizi Türk – İslam ülküsüne uygun yetiştirmek üzere, Bayrağı teslim aldık. Ülkü Ocakları, hakikatlerin genç nesillere aktarıldığı adreslerdir. Bizler de, bu görevi yerine getirmek için çalışacağız” dedi.