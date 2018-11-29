Simav Ülkü Ocakları'nda görev değişliği

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ülkü Ocakları Başkanı Eray Efe, görevini öğretmen Mustafa Köse'ye devretti.

Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda yapılan devir teslim törenine, Kütahya Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Akkoç, MHP İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Ünver, MHP Simav İlçe Başkanı Nedim Demir, Çitgöl Beldesi Belediye Başkanı Yüksel Ünal, Ülkücü gençler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kütahya il Başkanı Akkoç'un Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağını öperek gerçekleştirdiği devir teslim töreninde duygulu anlar yaşandı.

Simav Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanlığına getirilen öğretmen Mustafa Köse, Kutlu davanın bir neferi olduğunu ifade etti. Köse, “Bu güne kadar yapılan eğitim ve kültür hizmetlerini bir kat daha yükseltmek için çalışacağım. Şahsıma güvenerek, bu görevi bana layık gören Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Eray Efe Başkanımın onuru ve şerefiyle taşıyıp bana teslim ettiği bu bayrağı, Türk- İslam ülküsü doğrultusunda taşıyacağım” dedi. (MEİ-EFE)