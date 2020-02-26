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Simav Vergi Dairesi'nden Başkan Biçer'e ziyaret

Simav Vergi Dairesi Müdürü Fadime Yurtçu ve personeli, Vergi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Adil Biçer’i makamında ziyaret etti.

Simav Vergi Dairesi Müdürü Fadime Yurtçu ve personeli, Vergi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Adil Biçer'i makamında ziyaret etti.


Simav Vergi Dairesi Müdürü Fadime Yurtçu, vatandaşa vergi bilincini anlatma gayreti içinde olduklarını, vergiye uyum konusu hakkında bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.


Başkan Biçer, Vergi Dairesi çalışanlarının ‘Vergi Haftası'nı kutlayıp, çalışmalarında başarılar diledi. Biçer, “ Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla yapılan çalışmaları gönülden destekliyoruz. Vergi geleceğimizdir sloganıyla yola çıkan Vergi Dairesi personelinin vergi haftasını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

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