Simav'a 14 milyonluk tarımsal destek

Kütahya'nın Simav ilçesine 2018 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından toplam 14 milyon 434 bin TL tarım ve kırsal destekleme yapıldığı belirtildi. İlçe genelindeki tarımsal desteklemeleri değerlendiren Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 2018 yılı itibariyle 16 farklı programda tarımsal destek aldıklarını ifade etti. Halim “ 6 Belde, 83 köyde yaklaşık 38 bin vatandaşımız ilçemiz kırsalında yaşıyor. Bu vatandaşlarımızın geçim kaynağı hayvancılık, ormancılık ve tarımdır. Hayvancılık faaliyeti ilçe merkezinde de var. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 yılında Simav'a 16 farklı programda tarımsal destekleme amacıyla ödeme yaptı. Çiftçi sayısının en fazla olduğu program, 2 bin 815 çiftçi ile mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi oldu. Geçen yıl doğan 10 bin 114 buzağı için, bu yıl 3 milyon 581 bin 300 TL destek ödemesi yapıldı. Kırsal kalkınmayı destekleme programı kapsamında yüzde 50 hibe olarak, 22 projeye 5 milyon 212 bin 190 TL destek verildi. Genç çiftçi projesinden 24 çiftçi yararlanarak, 720 bin TL destek aldı. 505 çiftçiye 943 bin TL küçükbaş hayvan desteği sağlandı. Sertifikalı tohum, sertifikalı fidan, manda, bombus arı çiğ süt, organik tarın başlıkları altında destek verildi. Kütahya ili genelinde en fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvana sahip olan ilçemizde, 38 bin büyükbaş, 60 bin koyun, 20 bin keçi bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl Simav'a, toplam 14 milyon 434 bin TL tarım ve kırsal destekleme yapıldı” dedi. (MEİ-EFE)