Simav'a 16 doktor daha atandı

Kütahya'nın Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne, Sağlık Bakanlığı'nın mecburi hizmet kapsamında 16 pratisyen hakim atandı. Atama başvurularında adres olarak Simav'ı gösteren 9 doktorun göreve başladığı, 7 doktorun ise mehil müddeti sonunda göreve başlayacağı bildirildi.

Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Naci Çağlar, “Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi hizmet kapsamında hastanemize, Dr. Ali Aydoğdu, Dr. Arife Özküçük, Dr. Ayşe Taş, Dr. Gülmaz Akkuş, Dr. Hande Zeybek, Dr. Saim Taşpınar, Dr. Tuğçe Allıtekin, Dr. Hilal Kolsuz, Dr. Sena Nur Pala acil pratisyen hekimi olarak göreve başladı. 7 doktorumuz ise mehil müddeti sonunda göreve başlayacak. Hastanemize yeni atanan 16 doktor ile, doktor sayımız 42 oldu. İlçemizi tercih eden doktorlarımıza hayırlı görevler diliyoruz” dedi.