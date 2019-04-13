Simav'a 4 hekim daha

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne ikisi pratisyen, 1 iç hastalıkları uzmanı, 1 deri ve zührevi hastalıklar uzmanı olmak üzere, 4 yeni doktor atandı.

Pratisyen Hekimler Ece Karabulut ve Elif Miran, İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Fatma Erol ile Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Doktor Başak Filiz'in göreve başlamasıyla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesindeki doktor kadrosunun 36 olduğu belirtildi.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, “Simavımıza sağlık alanında katkı sunmaya devam ediyoruz. Devlet Hastanemize 4 yeni hekim ataması ile hekim sayımızı 36'ya çıkardık. 3'üncü 112 Acil Servis istasyonumuzu açarak, Hastanedeki acil müdahale kabiliyetimizi güçlendirdik. İlçemize, arazi şartlarına uygun yeni bir ambulans daha kazandırdık. Bu hizmetlerde emeği geçen başta İl Başkanımız Ali Çetinbaş ve Milletvekillerimiz olmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.