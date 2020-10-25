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Simav'a 8 hekim kadrosu daha açıldı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Doç.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne, 8 hekim kadrosu açıldığını bildirildi.


AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, “İlçemiz Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinin doktor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. 95'inci dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurasında ilçemize 4 Pratisyen Hekim, 1 Kadın Doğum Uzmanı, 1 Dahiliye Uzmanı, 1 Acil Tıp Uzmanı, 1 Çocuk Hastalıkları Uzmanı olmak üzere toplam 8 hekim kadrosu açılmıştır. Simav için hayırlı olsun” dedi.

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