Simav'a doğalgaz müjdesi

AK Parti milletvekilleri, Kütahya'nın Simav ilçesinin EPDK tarafından 'doğalgaz lisans bölgesine dahil edildiğini bildirdi.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, yaptıkları ortak açıklamada, Kütahya il genelinde doğalgaz kullanımının hızla yaygınlaştığını ifade ettiler.

Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın en iyi ve en konforlu hizmetlerden yararlanması için yürüttüğümüz çalışmalarımızda güzel neticeler alıyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam standardını yükseltecek aynı zamanda çevre sağlığına da katkı sağlayacak olan doğalgazın Kütahyamız'da kullanımın yaygınlaşmasıyla ilgili önemli merhaleler kat ettik. Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Şirketinin yapmış olduğu Simav ilçemizin EPDK Doğalgaz lisans bölgesine dahil edilmesi talebimiz 16 Mayıs 2019 tarihli kurul kararı ile onaylanmıştır. Kıymetli hemşehrilerimize ve Simavımız'a hayırlı olsun.Dağıtım bölgesinin Simav ilçemizi de kapsayacak şekilde genişletilmesiyle Kütahya Merkez ve Tavşanlı, Gediz, Emet, Çavdarhisar ilçelerimizin faydalandığı doğalgaz hizmetine, bu yıl Simavlı hemşehrilerimiz de kavuşacak ve bu sayede Kütahyamız'ın 6 ilçesinde doğalgaz çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Diğer ilçelerimize de doğalgaz hizmetini kazandırmak için var gücümüzle çalışıyor, Bakanlıklar nezdinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ayrıca mevcut Organize Sanayi Bölgelerimizden, Tavşanlı OSB' ye doğalgaz verilmesiyle doğalgaz kullanmayan Organize Sanayi Bölgemiz kalmamıştır. Yeni kurulacak olan Zafer Organize Sanayi Bölgemizin de doğalgazdan faydalanabilmesi için çalışmalarımız süratle devam etmektedir. İnşallah, en kısa sürede Zafer OSB de doğalgaza kavuşacaktır. Tüm hemşehrilerimizin bu ekonomik ve çevre dostu yakıttan istifadesi için gereken tüm gayreti göstereceğiz.Kütahya, her şeyin en güzeline layık" denildi.