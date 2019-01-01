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Simav'a şehit ateşi düştü

Kütahya’nın Simav ilçesi Yeşilçam köyü nüfusuna kayıtlı polis memuru Uğur Sarıkaya, görevli bulunduğu Van’da geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.

Kütahya'nın Simav ilçesi Yeşilçam köyü nüfusuna kayıtlı polis memuru Uğur Sarıkaya, görevli bulunduğu Van'da geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.


Simav'ın Yeşilçam köyü nüfusuna kayıtlı polis memuru Uğur Sarıkaya, görevli bulunduğu Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekibi ile bu sabah saat 11.00'de göreve giderken geçirdiği trafik kazasında şehit oldu.


Sarıkaya'nın Simav Cuma Mahallesi Şeyh Bedrettin Sokak Numara 22'deki dedesi Mehmet Sarıkaya'nın evine Türk bayrağı asılırken, şehit polisin yakınları üzüntü içinde toplandılar.


Evli olan Uğur Sarıkaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası Yeşilçam'da toprağa verilecek.

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