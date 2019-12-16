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Simav'a sosyal konut müjdesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Her yıl 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 160 konut ile Demirciköy beldesine TOKİ projesinden 79 konut yapılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Her yıl 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 160 konut ile Demirciköy beldesine TOKİ projesinden 79 konut yapılacağı bildirildi.


Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat “ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, her yıl 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, ilçemize 112 adet 2+1, 48 adet 3+1 toplam 160 konut yapılmasına, Demirciköy beldesine ise TOKİ projesinden 55 adet 2+1, 24 adet 3+1 toplam 79 konut yapımına karar verilmiştir. Başvurularımız sırasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Simavlı vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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