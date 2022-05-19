Simav'da 1 ve 2. basamak sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Basamak sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Hisarardı Aile Sağlığı Merkezi, 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, eczane hizmetleri, Simav Devlet Hastanesi ile Simav Diş Tedavi ve Protez Birimi ziyaret edilerek yerinde değerlendirildi. Hastaneye yapılan ziyarette, görevli Uzman Hekimler ile bir araya gelinerek görüşme yapıldı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi sonrası yapılan toplantı soru ve görüşlerin alınmasıyla sona erdi.