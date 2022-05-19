İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Simav'da 1 ve 2. basamak sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce Simav ilçesinde 1 ve 2.

Basamak sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi.


İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Hisarardı Aile Sağlığı Merkezi, 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, eczane hizmetleri, Simav Devlet Hastanesi ile Simav Diş Tedavi ve Protez Birimi ziyaret edilerek yerinde değerlendirildi. Hastaneye yapılan ziyarette, görevli Uzman Hekimler ile bir araya gelinerek görüşme yapıldı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.


Sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla sohbet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi sonrası yapılan toplantı soru ve görüşlerin alınmasıyla sona erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.