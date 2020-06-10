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Simav'da 11,5 litre sahte içki ele geçirildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde polis ekiplerince baskın yapılan bir ev ve iş yerinde 11,5 litre sahte içki ele geçirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde polis ekiplerince baskın yapılan bir ev ve iş yerinde 11,5 litre sahte içki ele geçirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde M.G. isimli şahsın ikametinde ve altında bulunan iş yerinde sahte alkol sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin ikamet ve iş yerinde yaptıkları aramalarda 2 adet 5 litrelik ve 3 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde sahte olduğu değerlendirilen alkol ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan M.G (60) hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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