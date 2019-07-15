Simav'da '15 Temmuz Demokrasi Şehitleri' anısına hatıra ormanı

Cumhuriyet meydanında düzenlenen fotoğraf sergisi ve Yenimahalle şehitliğindeki ziyaretten sonra düzenlenen hatıra ormanı etkinliklerine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Sabit Demirtaş'ın annesi Hamide Demirtaş, 15 Temmuz hain darbe girişimi günü, diğer asker oğlunun Simav'da olduğunu belirterek, 15 Temmuz'u unutmadığını ve unutturmayacağını ifade etti.

Kıbrıs gazisi Emir Ali Ercan” 15 Temmuz'u unutmayacağız, o gün şehit olan vatandaşlarımız için birer fidan dikiyoruz” dedi.

Etkinlik sonunda katılımcılara meyve suyu ve kek ikramı yapıldı.