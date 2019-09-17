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Simav'da 2 Kur'an Kursu'nun iç donanımları tamamlandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, iç donanımları tamamlanan Ece Sultan ve Hızır İlyas Kur’an Kursları hizmete sunuldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, iç donanımları tamamlanan Ece Sultan ve Hızır İlyas Kur'an Kursları hizmete sunuldu.


Açılış törenine Simav ilçe Müftüsü Muhammed Aydın, Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, AK Parti Simav İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, din görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.


Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, daha fazla vatandaşın faydalanmasına imkan sağlamak üzere, Kur'an Kursları'nı hizmete açtıklarını belirtti.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, kurum olarak bu tür hizmetlere destek olacaklarını dile getirdi.

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