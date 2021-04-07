Simav'da 2 okula ‘e Twinning scholl' etiketi

Kütahya'nın Simav ilçesindeki 4 Eylül Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu Müdürlüğü, Kaymakam Türker Çağatay Halim ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi tarafından ziyaret edilerek, ‘e Twinning scholl' etiketleri verildi.

Kaymakam Halim, “İlçemiz 4 Eylül Ortaokulu'nda müzik öğretmeni Muzaffer Orhan tarafından yürütülen ‘İçindeki İyiliği Keşfet' projesiyle Ulusal kalite ödülü, ‘Sev Kardeşim' projesiyle Ulusal ve Avrupa kalite ödülü almıştır. Bu kapsamda ‘e Twinning scholl' etiketi almaya hak kazanmıştır. İlçemiz Atatürk İlkokulu'nun da aralarında bulunduğu e Twining projelerini İspanya, Polonya, Romanya, Sırbistan, İtalya, Yunanistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Rusya ülkeleri tarafından yürütülüyor. e Twining okul politikalarına, uygulamalarına ve mesleki gelişim fırsatlarına entegre edilme yollarına odaklanarak e Twining etiketini almaya hak kazanan okullarımızın idareci ve öğretmenlerini kutluyorum” dedi.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirirkçi, 4 Eylül Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu idareci ve öğretmenlerine sürdürülebilir başarılar diledi.