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Simav'da 3 ev karantinaya alındı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı iki belde ve 1 köydeki 3 evin karantinaya alındığı bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı iki belde ve 1 köydeki 3 evin karantinaya alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim Başkanlığı'nda toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 17 Mayıs 2020 tarihli toplantısında, Korona virüs (Covid-19)vaka nedeniyle Akdağ Beldesi Savcılar Mahallesi'nde 1 ev, Demirci beldesinde 1 ev karantinaya alındı. 25 Mayıs 2020 tarihindeki Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında ise, Yeniköy'de Korona virüs (Covid-19) vakası nedeniyle 1 ev'in karantinaya alındığı Kaymakamlık duyurusu ile bildirildi.


Ev karantinası ve diğer emirlere uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu'nun 66'ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

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