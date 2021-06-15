Simav'da 3 öğrenci daha hafız oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, “Okul-Kur'an Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında 3 öğrencinin daha hafızlık eğitimini tamamladığı bildirildi.

Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu – Hafızlık Proje Okulu Müdürü Arif Pala, örgün eğitimle birlikte yürütülen hafızlık projesi kapsamında 9 öğrencinin hafızlığını tamamladığını, 7'inci sınıf öğrencileri İsmail Zengin (13), İbrahim Talha Kaygusuz (13) ve Fevzi Aksoy(13) ile birlikte bu sayının 12'ye yükseldiğini belirtti.

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında hayata geçirilen “Okul – Kur'an Kursu İş Birliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi” kapsamında hafızlık çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Müftü Aydın “ İlçemizde ‘Hafızlık Proje Okulu' olan İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu idareci ve öğretmenlerinin gayretli çalışmaları sonucu, 3 evladımız daha hafızlık eğitimini tamamladı. Şu ana kadar toplam 12 öğrencinin tamamladığı hafızlık eğitimi, pandemi salgınına rağmen devam ediyor” dedi.

Yaklaşık 500 gün süren hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için, 15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu'nda pasta kesimi yapıldı.