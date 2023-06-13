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Simav'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin karne heyecanı

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Hayme Ana 4-6 Yaş Kur’an Kursunda öğrenim gören minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Hayme Ana 4-6 Yaş Kur'an Kursunda öğrenim gören minik öğrenciler karne heyecanı yaşadı.


Hayme Ana 4-6 Yaş Kur'an Kursunda yapılan yılsonu programı ve karne törenine İlçe Vaizleri Zeynep Öztürk ve Mustafa Bektaş, İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin eşi Sevda, Kur'an Kursu Öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.


Programda konuşan İlçe Vaizi Mustafa Bektaş, " Geleceğimize yön verecek nesilleri yetiştirmeye ve gönüllere dokunmaya devam ediyoruz" dedi.


Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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