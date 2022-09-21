Simav'da 4-6 yaş Kur'an Kursunda açılış programı

Simav İlçe Müftülüğüne bağlı Hayme Ana 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda yeni eğitim öğretim yılı başlaması nedeniyle açılış programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, Merkez Kur'an Kursları Dernek Başkanı Bilal Çakmak, Din Hizmetleri Uzmanı Necati Keleş, Üçpınar Camii Dernek Başkanı Şevket Avseren, Manevi Danışman Osman Aslan, Kur'an Kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Hasan Serçe, "Ağaç yaşken eğilir atasözümüz çerçevesinde minik öğrencilerimizi Kur'an ve Sünnet ışığında oyunlarla eğitip öğretmeye çaba gösteriyoruz. Kurumumuza güvenip çocuklarını bize teslim eden velilerimize teşekkür ederiz. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrencilere, öğretmen ve öğreticilere hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Program, öğrencilere ve katılımcılara ikramlarla sona erdi.