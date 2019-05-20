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Simav'da 423 aileye Ramazan yardımı

Kaymakam Türker Çağatay Halim’in başkanlığında toplanan Simav Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başvuruları ve durumları incelenen 423 muhtaç aileye toplam 174 bin TL nakdi yardım yapıldı.

Kaymakam Türker Çağatay Halim'in başkanlığında toplanan Simav Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başvuruları ve durumları incelenen 423 muhtaç aileye toplam 174 bin TL nakdi yardım yapıldı.


Konuyla ilgili bilgi veren Kaymakam Halim, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma duygusunun doruk noktaya ulaştığı bir ay olduğunu ifade etti. Halim “Ramazan ayı başından bu güne kadar, ilçemiz merkez belde ve köylerinde ikamet eden 423 muhtaç aileye toplam 174 bin TL nakdi yardım yapıldı. Yardımlar, vatandaşlarımızın kamu bankalarındaki hesap numaralarına aktarıldı. Vakfımızın Ramazan ayı yardım faaliyetleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. Tüm insanlık için huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum” dedi.

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