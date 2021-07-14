Simav'da 63 bin doz aşı uygulandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, normalleşme sonrası vaka sayılarında kısmi bir artışın görüldüğü, yapılan aşı sayısının 63 bin olduğu bildirildi.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Naci Çağlar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ve sağlık yöneticileriyle bir araya geldiğini belirterek, ilçede yapılan aşılamadaki son durum hakkında bilgi alış verişinde bulunduklarını ifade etti.

Simav İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Vatandaşların Kurban Bayramı öncesi ve bayram sürecinde çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Özer, “İlçemizde, bu güne kadar 63 bin doz aşı uygulaması gerçekleştirdik. Aşı olmayan vatandaşlarımızın da bir an evvel koruyucu aşılarını yaptırmaları istiyoruz” diye konuştu.