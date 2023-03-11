Simav'da 70 bin fidan toprakla buluşuyor

Dikim yapılacak sahada incelemelerde bulunan Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle, saha hakkında Simav Orman işletme Müdürü Necmi Topal'dan bilgiler aldı.

Naşa Ağaçlandırma sahasına karaçam, sedir, kızılçam ve fıstıkçamı olmak üzere toplam 70 bin tüplü fidan dikileceğini dile getiren Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle, ‘Amacımız orman yangınları ile mücadelenin yanı sıra orman ve orman kaynaklarını, her türlü tehlikeye karşı korumak ve aynı zamanda yarınlar için orman alanlarımızı çoğaltarak, geleceğe her daim nefes olmak. Yeni ormanlar için yaptığımız tüm çalışmalarda emeği geçen personelimize teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum' şeklinde konuştu.

Arazi programına Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle, Etüd Proje Başmühendisi O. Gökhan Soyak, Orman Mühendisi Süleyman Zengin, Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal ve Naşa Orman İşletme Şefi Özlem Demiral katıldı.