Simav'da 81 çiftçiye yüzde 75 hibeli fasulye tohumu desteği

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, tohum bedelinin yüzde 75'ini Bakanlığın hibe ettiği, yüzde 25 çiftçi katkısıyla 81 çiftçiye kaliteli ve sertifikalı bin 704 kilogram fasulye tohumu dağıttıklarını belirtti.

Simav Gölünün kurutulması ve yıllar sonra tarım alanı olarak hizmet vermesiyle bölgede yetiştirilen fasulyenin “Simav Fasulyesi” adıyla ünlendiğini ve lezzeti açısından büyük beğeni topladığını hatırlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir,” Simav Fasulyesi oldukça meşhur ve sevilen bir fasulye çeşididir. Çevre ilçe ve illerde tüketicilerin severek tükettiği ve talep ettiği Simav Fasulyesinde üretimi artırmak ve üreticilerimizin maliyetini düşürmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz de projeler yapmaktayız. Bu çerçevede hazırlanan proje ile tohum bedelinin yüzde 75'ini Bakanlığımızın hibe ettiği, yüzde 25 çiftçi katkısıyla çiftçilerimize kaliteli ve sertifikalı fasulye tohumu dağıttık” dedi.

Simav'ın 83 köyünden 16'sında toplam 81 çiftçiye fasulye tohumlarının dağıtımının yapıldığını belirten Müdür Tokdemir, “Toplam 170 dekar alana ekilecek olan bin 704 kilogram fasulye tohumu çiftçilerimizin köylerine gidilerek İlçe Müdürlüğümüz teknik personellerince teslim edildi. Önümüzdeki günlerde ekimi yapılacak olan fasulye tohumlarından yüksek verim ve kaliteli ürün bekliyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun diyor, emeği geçen herkese ve özellikle de mesai arkadaşlarıma, Ramazan ayında bile köylere giderek yoğun mesai harcamalarından dolayı teşekkür ediyorum' diye konuştu.