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Simav'da 91 araç trafikten men edildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 24 saat esasına göre çalışan Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince 1 ay içinde, kurallara uygun olmayan 91 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 24 saat esasına göre çalışan Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince 1 ay içinde, kurallara uygun olmayan 91 aracın trafikten men edildiği bildirildi.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma'ya ait ekipler tarafından yapılan denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade etti. Kaymakam Halim, “24 saat esasına göre çalışan polis ve jandarma ekiplerimiz tarafından, 1 aylık süre içinde 9 bin 111 aracı denetlenip, 10 bin 940 kişi hakkında Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Haklarında arama kararı olan 20 kişi yakalandı. Kurallara uygun olmayan 91 araç trafikten men edilirken, 406 araca-kişiye trafik cezası uygulanıp 353 bin 066 TL para cezası kesildi. İlçe genelinde 3 gram esrar ele geçirildi ve 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı” dedi.

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