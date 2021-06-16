Simav'da “Afet Farkındalık Eğitimi” programı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ahde-Vefa Yareni ve Kütahya AFAD İl Müdürlüğü işbirliğiyle “Afet Farkındalık Eğitimi” programı düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Ahde Vefa yareni Büyük Yaren Başı Kemal Makas, Oda Başkanları, Siyasi Parti Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) temsilcileri, belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı.

Kütahya AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun tarafından sunulan etkinlikte, İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının ‘Türkiye Afet Eğitim Yılı' ilan edilmiş olması nedeniyle, afetlere dirençli toplum hazırlama, toplumu afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma konuları anlatıldı.

Ahde Vefa yareni Büyük Yaren Başı Kemal Makas, tedbir kültürünü yaşam biçimi haline getirecek ortak afet kültürüne ihtiyaç olduğunu belirtti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “İlçemizde faaliyet gösteren Ahde Vefa Yareni ile Kütahya AFAD İl Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan afet farkındalık eğitimine katıldık. Belediye personelimize ve vatandaşlarımıza hayat kurtaran eğitimler verildi. Eğitimin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Afet farkındalık eğitimi sırasında yapılan yarışmayı kazananlara, AFAD afet ve acil durum çantası verildi.