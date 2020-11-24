Simav'da “Alo Cenaze Hattı” kuruldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara cenaze hizmetlerinin verilmeye devam edildiği bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ‘Alo Cenaze Hattı' ile vatandaşların kederini paylaşıp, acılı ailelerin cenaze işlerine destek olacaklarını belirtti. Başkan Biçer, “ Belediyemiz Kültür ve Sosyal Hizmetler bünyesinde oluşturulan ve 0 545 232 70 00 numaralı telefon hattı ile hizmete başlayan ‘Alo Cenaze Hattı' kederli ailelerimizin yanında olacak. Bu hattan vatandaşlar, kefen talebi, morglu tabut hizmetleri, cenaze nakil aracı, mezarlık hizmetleri ve anons hizmetleri gibi hizmetlerden yararlanabilecek. Simav Belediyesi olarak, halkımızın iyi ve kötü gününde yanında olmak bizim asli görevimiz. Belirlediğimiz telefon numarası ile cenaze hizmetlerimizi daha kolay hale getirmeyi hedefledik. 24 saat hizmet verecek olan ‘Alo Cenaze Hattı' ile, daha farklı hizmetler vermeyi de planlıyoruz” dedi.