Simav'da araçta uyuşturucu madde kullanan 2 kişi gözaltına alındı

Kütahya'nın Simav ilçesinde park halindeki araçta uyuşturucu madde kullanan 2 kişi gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 5 gram hint keneviri, 1 gram metamfetamin ve 2 bong aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy kavşağında devriye görevi ifa eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine kontrol ettikleri park halindeki araç içerisinde S.O.(25) ve A.Z.(35) isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıklarını gördü. Şahıslar gözaltına alınırken, araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 5 gram hint keneviri, 1 gr metamfetamin ve 2 bong aparatı ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.