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Simav'da arıcılık ve arılı kovan tespit çalışmaları

Kütahya’nın Simav ilçesi ve köylerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 2022 yılı arıcılık ve arılı kovan tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesi ve köylerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2022 yılı arıcılık ve arılı kovan tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Konuyla ilgili Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından ilçe merkezi ve köylerimizde 2022 yılı arıcılık ve arılı kovan tespit çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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