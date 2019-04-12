Simav'da asfalt yol yapımı

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Akdağ beldesinde, 2018 yılında başlatılan toplam 4 bin 300 metrelik bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt yol çalışmasına devam edildiği bildirildi. 2 bin metresi tamamlanan yolun, geriye kalan 2 bin 300 metresi için hızlı bir çalışma yapılıyor.

Akdağ Belde Belediye Başkanı Yakup Oran, Cevizlik mahallesi yoluyla, belde girişindeki asfaltlama çalışmalarında sona gelindiğini belirtti.

Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Simav kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav'ın son üç yılda 75 kilometre bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt yola kavuştuğunu belirtti. Kaymakam Halim “ Köydes ve İl Özel İdaresi katkılarıyla 14 milyon 130 bin TL maliyetli 75.8 Kilometre yol yapımıyla il bazında önemli bir yatırım aldık. Hayırlı olsun” dedi.