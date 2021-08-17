Simav'da aşılanma oranı yüzde 80'e ulaştı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığına karşı u Senişlerygulanan aşılamada yeni bir rekora ulaşılarak, ilçenin mavi kategoride yer aldığı bildirildi.

AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, ilçedeki aşılama oranı yüzde 80'e ulaşarak yeni bir rekor tazelediğini ifade etti.

Bakan Kulat, “ İlçemizdeki başarılı aşılama çalışmalarında büyük emeği olan Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi Başhekimi ve personeline, İlçe Sağlık Müdürü ve personeline, Aile Sağlığı Merkezi doktorları personeline ve aşısını olan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sonbahar'da yaşanması muhtemel bir salgın hastalığa önlem amacıyla, risk gurubunda olan ve aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” dedi.