İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Simav'da balık pazarı denetlendi

Kütahya’nın Simav ilçesinde Çarşamba günü kurulan halk pazarında, Belediye Zabıta ekipleri tarafından esnaf denetimleri gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde Çarşamba günü kurulan halk pazarında, Belediye Zabıta ekipleri tarafından esnaf denetimleri gerçekleştirildi. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik balık tüketmeleri için yapılan denetimler, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.


Simav Belediyesi Veterineri İbrahim Akçay ve Zabıta ekipleri, özellikle kış aylarında çok tüketilen balık satışları öncesinde kontrollerini yaparak halk sağlığını korumayı amaçladıklarını belirttiler. Kontrol ekipleri tarafından, vatandaşların alış verişleri sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları, aynı gün içinde bildirmeleri istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.