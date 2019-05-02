Simav'da baraj ve göletler doldu, taştı

Kütahya'nın Simav ilçesindeki baraj ve göletlerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı, taşma riskine karşı önlemlerin alındığı bildirildi. Simav'daki baraj ve göletlerin bu denli su tutması hem çiftçilere, hem de yetkilere üretim için umut ışığı oldu.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Yemişli köyü göletinde incelemeler yaparak, su seviyesinin tamamen dolduğunu ifade etti. Bütüner, “ Göletlerimizde yüzde 100 doluluk oranı bulunmaktadır. Çiftçilerimiz bu sene arazilerini daha iyi bir şekilde sulama yapabilecekler. Ürünlerimizde ve üretimimizde artış yaşanacağını tahmin ediyoruz. Bu sene yağmurların çok fazla yağmasından dolayı, çiftçilerimizin kuraklık yaşama tehlikesiyle karşılaşmayacağını düşünüyoruz. Göletlerimizdeki suların daha dikkatli bir şekilde kullanılması faydalı olacaktır, israftan kaçınmamız gerekmektedir” dedi.

Yemişli köyü sakinlerinden İbrahim Altıntaş (67), bu yıl hiç kuraklık çekmeyeceklerini söyledi.

Hayvanlarını sulamak için Yemişli göletine gelen Süleyman Saygın (45) “ Bu sene kar ve yağmurların çok fazla yağmasından dolayı barajlarımız doldu. İnşallah bu sene kuraklık yaşamayacağız” diye konuştu.

Simav çayında incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Bütüner, Kar ve yağmurların fazla yağmasıyla barajların dolmasının yanı sıra Simav Çayının da debisinin yükseldiğini ifade etti.