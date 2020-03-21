Simav'da bayan kuaför salonları kapandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Korona virüs tedbirleri çerçevesi Esnaf Odası tarafından alınan karar doğrultusunda, 21 bayan kuaför salonunun 10 gün süreyle kapatıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında bazı işletmeler kapanırken, Simav'daki 21 bayan kuaför aldıkları karar ile işyerlerini 10 gün süreyle kapattı.

Simav Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi kuaför Oya Öktem, “ Simav'daki 21 bayan kuaför arkadaşımız ve Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık ile toplandık. Korona virüs tedbirleri kapsamında dükkanlarımızı 10 gün süre ile kapatmaya karar verdik. Bizlere ekonomik olarak sıkıntı verecek ancak, sağlığımız daha önemli, müşterilerimizin sağlığı önemli olduğu için dükkanlarımızı kapatıyoruz” dedi.

Simav Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık, dünyada ve Türkiye'deki Korona virüs sebebiyle, Simav Esnaf Odası olarak hijyen şartlarına riayet ettiklerini belirtti. Işık, “Simav'da bulunan 21 bayan kuaförümüzün müracaatlarını inceleyip destek verdik. 21 bayan kuaförümüz 10 gün süre ile dükkanlarını kapattılar. Virüs vakalarının devam etmesi halinde işyeri kapatma sürelerini uzatabilecekler. Biz hijyeni ön planda tutup, malzemelerimizi sterilize makinemizde tutuyoruz. Kendi sağlığımız ve müşterilerimizin sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. Simav esnafları olarak bu süreyi en az zayiatla atlatacağımıza gönülden inanıyoruz” diye konuştu.

Kuaför müşterisi Saim Pınar, Kuaför salonlarındaki hijyenik ortamdan çok memnun olduğunu belirterek, bu konuda hassasiyet gösteren esnafa teşekkür ettiğini ifade etti.