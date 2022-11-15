İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Simav'da bir araçta 2 adet tabanca ele geçirildi

Kütahya’nın Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında bir otomobilde yapılan aramada, biri kurusıkıdan bozma olmak üzere 2 adet tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Kütahya'nın Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında bir otomobilde yapılan aramada, biri kurusıkıdan bozma olmak üzere 2 adet tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik uygulamasında durdurulan araçta araç sürücüsü G.U.'nun ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, yapılan aramada araç içerisinde 1'i kurusıkıdan bozma olmak üzere 2 tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.