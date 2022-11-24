İhlas Haber Ajansı

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Simav'da bir araçta ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde KOM ve Narkotik ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde KOM ve Narkotik ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı uygulamada durdurularak arama yapılan aracın bagaj kısmında 1 av tüfeği 7 fişek, aracın torpido kısmında ise ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.


Konuyla ilgili adli ve idari işlemler yapılmak üzere tahkikata başlandığı bildirildi.

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