İhlas Haber Ajansı

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Simav'da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde polisin uygulama esnasında durdurduğu araçta yaklaşık 3 gram esrar ve 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde polisin uygulama esnasında durdurduğu araçta yaklaşık 3 gram esrar ve 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince KYK önünde yapılan uygulama sırasında durdurulan ve sürücülüğünü N.K.(39) isimli şahsın yaptığı aracın sağ ön koltuğu üzerinde payp aparatı olduğu görüldü. Araçta yapılan detaylı aramada, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 3 adet cam pipet ve 3 adet payp aparatı, yaklaşık 3 gram esrar ve 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

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