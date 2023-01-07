Simav'da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde polis tarafından bir şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye uyuşturucu getireceği belirlenen bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 gram metamfetamin, 1 adet payp aparatı, içerisinde esrar olduğu değerlendirilen 4 adet sigara ve uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı.